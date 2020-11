Stiri pe aceeasi tema

- Un buzoian se numara printre laureații Premiilor UAP – pentru activitatea artistica din anul trecut, 2019-, eveniment ce a avut loc vineri, 23 octombrie, in Capitala, in Combinatul Fondului Plastic. Este vorba despre artistul Valeriu Șușnea, președinte al filialei buzoiene a Uniunii Artiștilor Plastici…

- Un incendiu care se manifesta la anexele unei locuințe din localitatea Lipia, comuna Merei, care nu parea sa puna probleme avand in vedere ca nu era unul de amploare și ca salvatorii acționau cu doua autospeciale de stingere cu8 apa și spuma, a avut un final nefericit. In timpul intervențției pompierilor,…

- Șefa Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau iese la pensie. Procurorul Camelia Nicoleta Iepure a cerut Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii sa ia act de cererea de eliberare din funcție prin pensionare, iar solicitarea a fost avizata saptamana trecuta. Ca urmare, Secția…

- Un buzoian eliberat condiționat in luna mai, avand o condamnare pentru talharie calificata, a ajuns iar in arest. Vineri, polițiștii din cadrul Secției de poliție Rurala Merei l-au prins in flagrant pe tanarul in varsta de 25 de ani, din Merei, in timp ce demonta un atelaj hipo ce prezenta asemanari…

- • Este urmarit intrenațional de autoritațile din Romania in dosarul santajului la maneliști Interlopul originar din Buzau pretendent la șefia clanului Duduianu a fost snopit in bataie de mai mulți interlopi craioveni in Marea Britanie. Internat de urgența intr-un spital din Birmingham, Anaser Duduianu…

- Dupa ce a pierdut șansa la un nou mandat, primarul care a reușit sa dizolve doua consilii locale la scurt timp dupa ce și-a preluat mandatele va afla luna viitoare decizia Curții de Apel Ploiești in procesul cu Agenția Naționala de Integritate care a stabilit ca acesta s-a aflat in incompatibilitate…

- Echipa de karting de la Palatul Copiilor a fost o apariție inedita pentru mulți buzoieni care s-au aflat vineri dupa-amiaza in parcarea din spatele Parcului Marghiloman. Sub indrumarea profesorului de karting Ionuț Ion, de la Palatul Copiilor, copiii s-au dat cu karturile, un motiv de bucurie și pentru…

- Accident cumplit, sambata dimineața, pe DN 2B, pe raza localitații C.A. Rosetti. Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2 B, la trecerea la nivel peste calea ferata din localitatea Balhacu, din direcția Buzau catre Braila, un buzoian de 31 de ani, nu ar fi pastrat…