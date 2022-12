Stiri pe aceeasi tema

- Poetul Ioan Vieru a primit premiul de excelența a Editurii Academiei Romane. Traian T. Coșovei scria cindva despre poezia lui Ioan Vieru: “Poezia lui Ioan Vieru este susținuta de un filon grav, pe care poetul american T.S.Eliot il numea „corelativul obiectiv”: un substrat al realitații, aidoma unei…

- Tabloidul Daily Star a aflat motivul de ce fundașul lui Arsenal, Ben White, a parasit lotul Angliei. Federația a invocat „motive personale”, insa jurnaliștii susțin ca de fapt a avut un diferend cu secundul Steve Holland. Anglia - Franța se joaca sambata, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct…

- Politicienii de la Berlin au cerut Federației ca Germania sa revina acasa, dupa ce FIFA a interzis purtarea banderolei „One Love”, semn al toleranței și al diversitații. Nemții debuteaza miercuri, de la ora 15:00, la Mondialul din Qatar, contra Japoniei, dar luni s-a pus chiar problema unei intoarceri…

- Fara nicio postare in mediul online, fara nici macar o informație oficiala, urmaritorii cantarețului au crezut ca acesta a ales sa paraseasca definitiv industria muzicala."Am avut o problema cu sinuzita asta ca mi se umflase capul și nu trecea la primele doua-trei tratamente de antibiotic. Am facut…

- Vescan sau Daniel Leonard Vescan, pe numele lui complet, are 35 de ani și de o buna perioada de timp se bucura de un adevarat succes in industria muzicala din Romania. A cantat alaturi de Kamelia, de Alina Eremia, insa aproximativ trei ani el a lipsit de pe scena.Invitat in podcastul lui Catalin Maruța,…

- O expozitie inedita despre valoarea patrimoniului cultural si al colectiilor muzeale pentru societate va fi organizata la Muzeul National al Taranului Roman, intre 9 noiembrie si 31 decembrie. Tronul celor patru monarhi ai Romaniei, manuscrisul original al Imnului National, obiectele steampunk realizate…

- Alain Aspect este fizicianul care a lucrat cel mai inspirat asupra fenomenului cuantic numit entanglement. Greu de tradus acest cuvant. Și mai greu de explicat acest fenomen. Cuvantul este, de obicei, tradus prin sintagma „corelație cuantica”. Explicația acestui fel de corelație așteapta inca sa fie…