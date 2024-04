Motivul halucinant pentru care un un preot i-a refuzat unei octogenare spovedania

Stiri pe aceeasi tema

- Un preot i-a refuzat unei octogenare spovedania: Popa va da socoteala Arhiepiscopiei TomisuluiCazul unui preot din localitatea Valu lui Traian care i-a refuzat spovedania unei femei, in varsta de 87 de ani, pentru ca aceasta nu apartine sectorului sau pastoral este analizat de Corpul de inspectie…

- Pe data de 1 martie nu este sarbatorita doar venirea primaverii, ci și Sfant Mucenița Evdochia. Dumnezeu i-a daruit acesteia harul invierii morților. In aceasta zi este bine sa ne rugam pentru sanatatea noastra și a celor dragi. Sfanta Mucenița Evdochia, sarbatorita pe 1 martie In fiecare an, pe data…

- Godberg Cooper s-a intors din Iran la o saptamana dupa ce a parasit Aradul pentru a semna cu gruparea iraniana Foolad. Intre timp, echipa din... The post Mulțumim, Cooper, dar ramai cu noi… Atacantul Batranei Doamne a fost refuzat in Iran appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un barbat de 54 de ani, din județul Argeș, a sunat de mai multe ori la numarul de urgenta 112 si le-a spus operatorilor ca va omori mai mulți polițiști. Argeșeanul era suparat pe oamenii legii care il amendasera pentru ca a facut scandal intr-un loc public.