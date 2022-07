Amical | Universitatea II Craiova s-a impus la pas cu Sporting Roșiori. Vezi declarația lui Papură! (VIDEO) Echipa secunda a clubului Universitatea Craiova s-a impus, scor 3-1, in partida amicala susținuta sambata, pe stadionul „Extensiv“, in fața formației Sporting Roșiori. Acesta a fost primul test al elevilor lui Corneliu Papura și Dragoș Bon. La pauza a fost 2-0 pentru alb-albaștri, care au marcat prin macedoneanul David Tosevski (21 de ani, 1.86 metri), jucator adus pentru prima echipa. Acest atacant a jucat ultima data la Michalovce (Slovacia, locul 9), dar aparține formației Rostov. La prima reușita a primit o minge pe culoar, a patruns in careu și a șutat pe langa portar (’2, 1-0). Pe cel de-al… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

