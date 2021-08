Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadele americana si britanica de la Kabul i-au acuzat, luni, pe insurgentii talibani ca au comis masacre care ar putea fi catalogate "crime de razboi" in districtul Spin Boldak, situat in sudul...

- Rusia a anuntat joi ca va aduce Ucraina in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), acuzand-o ca este vinovata de prabusirea zborului MH17, doborat in 2014, si de moartea unor civili in criza dintre ele, relateaza AFP. Conform unui comunicat al Parchetului rus, cazul se bazeaza…

- Miscarea talibanilor afgani a avertizat, marti, Turcia sa nu mentina trupe in Afganistan pentru securizarea Aeroportului din Kabul dupa retragerea efectivelor militare ale tarilor NATO, informeaza agentia Reuters, potrivit mediafax. Turcia poarta negocieri cu Statele Unite pentru mentinerea…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ”Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala sporita in favoarea…

- Guvernul danez a denunțat vineri încalcarea spațiului aerian danez de catre doua avioane rusești și l-a convocat pe ambasadorul rus dupa incidentul descris ca îngrijorator de ministrul apararii danez, potrivit AFP.Ministerul Apararii a indicat, potrivit agenției Ritzau, ca doua avioane…