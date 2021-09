Americanii nu vor să respecte planul președintelui Biden Un plan al presedintelui Joe Biden care impune vaccinarea impotriva Covid-19 a mai mult de 100 de milioane de americani este vulnerabil la contestațiile americanilor. Ca parte a unui planu al presedintelui Biden dezvaluit joia trecuta, angajatorii privati cu cel putin 100 de subalterni trebuie sa se asigure ca lucratorii lor sunt complet vaccinati sau prezinta saptamanal un test negativ de Covid-19. Masura va fi pusa in aplicare printr-un standard temporar de urgenta, sau ETS, emis de catre Departamentul SUA al Administratiei pentru Sanatate si Siguranta in Munca (OSHA), care reglementeaza locurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

