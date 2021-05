Americanii aruncă Rusiei o "bombă afganeză"? Numai pe 8 mai, in urma exploziei din raionul Dasht-e-Barchi din Kabul au decedat aproape șaizeci de oameni, in principal școlarițe cu varsta cuprinsa intre 11 și 15 ani. Ce se intampla? Cineva nu vrea sa-și retraga trupele sau, dimpotriva, cineva ii indeamna pe americani, ii forțeaza sa plece? Și ce se va intampla dupa ce vor pleca aceștia din urma? © Sputnik / Александр ГальперинConsolidarea strategica a Marinei Ruse: Demararea construcției a șase nave de razboiPentru Rusia, aceasta nu este o intrebare lipsita de importanța: in ciuda prabușirii URSS-ului, ea mai are inca, de fapt,… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

