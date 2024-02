Stiri pe aceeasi tema

- In mesajul sau, președintele Romaniei a subliniat importanța luptei lui Navalnii pentru valorile democratice și drepturile omului. Iohannis a adus un omagiu opozantului rus, descris ca un simbol al opoziției și al drepturilor civile in Rusia. De asemenea, președintele Romaniei a facut un apel la autoritațile…

- Moartea lui Aleksei Navalnii ar trebui sa faca țarile occidentale sa „treaca de la cuvinte la fapte” in ce privește regimul criminal de la Kremlin, a declarat, sambata, vaduva opozantului rus Alexander Litvinenko, asasinat la randul sau prin otravire cu poloniu radioactiv, in 2006.

- Apropiatii lui Aleksei Navalnii au calificat sambata drept ”ucigase” autoritatile ruse care incearca ”sa-si acopere urmele” refuzand sa le predea corpul, Kremlinul pastrand tacerea in pofida acuzatiilor Occidentului si a adunarilor de omagiere a opozantului, relateaza France Presse. In pofida represiunii…

- ”Alexei [sic] a fost ucis. Moartea sa a avut loc pe 16 februarie, la ora 14:17. ora locala, conform mesajului oficial catre mama lui Alexei”, a declarat purtatorul de cuvant Kira Iarmis, intr-un mesaj in rusa si engleza publicat sambata pe platforma de socilizare X.”Un angajat al coloniei a spus ca…

- Poliția din Rusia a luat masuri drastice impotriva persoanelor care s-au adunat pentru a marca moartea liderului opoziției Alexei Navalny - un grup pentru drepturile omului susținand ca cel puțin 100 de persoane au fost arestate.

