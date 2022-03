Stiri pe aceeasi tema

- Editia din 2022 a American Independent Film Festival, care se va desfasura intre 15 si 21 aprilie, inseamna si o revenire la formatul dinaintea restrictiilor, cu sali ce vor putea fi ocupate la intreaga lor capacitate, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cinematograful inseamna emotie colectiva. Pentru cateva zeci de minute, in intunericul salii de cinema, filmul uneste. Si, chiar daca dupa proiectie starneste reactii diferite si dezbateri aprinse, pasiunea comuna ramane. Acesta e miracolul molipsitor al cinefiliei care-ti ofera anticorpi la maladii…

- Depozitul amplasat pe teritoriul S.A. ”Moldova Film” din Chișinau, șoseaua Hincești 61, recepționeaza ajutoarele umanitare expediate de persoane fizice de peste hotare, conform procedurii simplificate de import aprobate in ședința Comisiei pentru Situații Excepționale din 10 martie. Ajutoarele umanitare…

- Donbass, filmul regizorului ucrainean Sergei Loznitsa despre conflictul din estul Ucrainei, distribuit de Digital Cube, va avea in perioada urmatoare o serie de proiecții in mai multe cinematografe din țara. Fondurile stranse in urma proiecțiilor vor fi d

- eMAG, Banca Transilvania, Mobexpert si Mastercard doneaza produse in valoare de 1,1 milioane de lei pentru refugiatii ucraineni care au fost nevoiti sa isi paraseasca tara din cauza conflictului militar si se afla pe teritoriul Romaniei.

- Primaria orașului Sarmașu susține campania inițiata de Asociația Favis in asociere cu Cerberus World Solution, Online Business Network, Farmacia Omnia și Creativ24, care au demarat o campanie pentru strangerea donațiilor in scopul ajutarii persoanelor refugiate din Ucraina. "Daca doriți sa ajutați cu…

- Guvernul a decis astazi o serie de masuri pentru a sprijini cetațenii ucraineni. In acest moment pe teritoriul național se afla peste 80.000 de cetațeni veniți din Ucraina, dintre care 30.000 sunt minori. ”Avand in vedere evoluția evenimentelor din Ucraina, țara vecina, Guvernul este pregatit sa ofere…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) și Helphub.ro pun la dispoziția refugiaților din Ucraina o platforma web – helphub.ro - prin intermediul careia iși pot gasi cazare gratuita.