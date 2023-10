Stiri pe aceeasi tema

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Concurenții au ajuns in Comuna 13, considerata candva cea mai periculoasa zona din lume, fiind casa neclintitului Pablo Escobar. Aici, in capitala criminalitații din urma cu trei decenii, echipele aveau sa descopere povești…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. In aceasta seara, concurenții se simt ca și cum ar fi in centrul unui film de acțiune: prima lor misiune incepe chiar in Medellin, capitala criminalitații din Columbia in urma cu cateva decenii, și ii poarta direct in cartierul…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Irina Fodor lanseaza prima proba in America Express! Drumul Aurului provoaca deja echipele sa se deschida misiunii fascinante din America Latina. Cu ce avantaj au pornit Alexia și Aris Eram in cursa: „Poate ne ajuta cumva”.…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Inima continentului sud-american bate in ritm salbatic pe un traseu fabulos, Drumul Soarelui. Echipele au pornit in explorare prin vai și munți, plaje, jungle și deșerturi in peisaje suprarealiste. Un drum care se intinde pe…

- Marea premiera a celui mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, are loc in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1. Urmeaza un sezon cu totul special, intrucat concurenții vor parcurge pentru prima oara un traseu pe doua em

- Marea premiera a celui mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, are loc in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1. Urmeaza un sezon cu totul special, intrucat concurenții vor parcurge pentru prima oara un traseu pe doua emisfere: pornesc din Columbia, trec prin Mijlocul…

- Irina Fodor e prezentatoarea „America Express”, sezonul șase, care incepe pe 21 octombrie la Antena 1. Intr-un interviu pentru Libertatea, vedeta a dezvaluit prin ce a trecut la filmari, cum s-au descurcat concurenții pe parcursul competiției, dar a și recunoscut ca i-a fost greu sa stea departe de…

- Cand se difuzeaza noul sezon America Express Așa cum se intampla in fiecare an, noua cupluri de vedete au intrat intr-o competiție dura. Cu toții au plecat pe Drumul Soarelui, care i-a purtat prin Columbia, Ecuador și Argentina. Concurenții au fost nevoiți sa traiasca și sa calatoreasca cu doar 1 dolar…