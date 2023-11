Stiri pe aceeasi tema

- Proba cu „cocoșul” le-a cam dat batai de cap concurenților in ediția de astazi, 18 noiembrie, a emisiunii America Express. Ei bine, așa s-a intamplat și in cazul lui Romica Țociu și al fiului sau, Catalin. Concurentul a rabufnit. De ce l-a enervat baiatul lui de data aceasta.

- Ediția de seara trecuta, 7 noiembrie, a adus mari emoții pentru Romica Țociu și fiul lui. Cei doi au ajuns primii la Irina Fodor și au primit al doilea bilet, in cursa spre Ecuador. Concurentul a marturisit ca este mandru de Catalin și ca nu se aștepta sa faca o echipa atat de puternica, in ciuda faptului…

- Dupa ce au trecut printr-o serie de probe marcate de albul specific de Popayan, echipele au pornit, in graba, spre punctul de intalnire cu Irina Fodor. Pe traseu, toți au fost blocați intr-un ambuteiaj și au recurs la gesturi extreme la America Express, sezonul 6 ediția 14 din 7 noiembrie 2023

- Iulia Albu a dezvaluit care este meseria de baza a lui Mike. Iubitul vedetei a fost nevoit sa iși puna in aplicare cunoștințele pentru a ajunge in siguranța la destinație la America Express, sezonul 6 ediția 12 din 5 noiembrie 2023.

- Cursa pentru ultima șansa nu a fost deloc ușoara pentru cele trei echipe. Iulia Albu și Mike, Laura Giurcanu și Sanziana Negru, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au facut tot posibilul pentru a nu parasi competiția. Care a fost clasamentul și in ce ordine au ajuns concurenții la Irina Fodor. Ce echipa…

- In ediția din aceasta seara are loc cursa pentru ultima șansa la America Express - Drumul Soarelui, unde trei echipe se vor lupta sa ramana in competiție. Concurenții au avut parte de un schimb dur de replici atunci cand au fost nevoiți sa faca nominalizari.Cea de-a doua imunitate a fost caștigata in…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda, la un pas sa fie eliminați de la America Expres, in editia de aseara, de la Antena 1. Cei doi au ajuns pe ultimul loc. Irina Fodor a deschis cufarul și a aratat ce culoare a avut soarele, in ediția 5 a emisiunii.Trei echipe s-au intrecut la cursa pentru ultima șansa…

- Iulia Albu și-a regasit liniștea și ancrederea in dragostea adevarata in brațele lui Mike. Acesta a fost cunoscut drept ”iubitul misterios” al vedetei, pana cand a decis sa participe in America Express. Iata cine este Mike și cu ce se ocupa noul iubit al Iuliei Albu. Are studii in Londra și a fost nevoit…