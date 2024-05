Stiri pe aceeasi tema

- Bat clopote de nunta! Relația dintre cantareața Francisca (30 de ani) și TJ Miles (36 de ani) se deruleaza pe repede inainte, noteaza click.ro. Cei doi se iubesc la nebunie, Francisca i-a dus maxim dorul cat timp Miles a fost la „Survivor All Stars” in Dominicana iar recent artista a fost și ceruta in…

- Nu peste mult timp se vor implini 102 ani de la nașterea celui care a fost unul dintre cei mai importanți scriitori romani, Marin Preda, pe 5 august 2024. Viața tumultuoasa a acestui autor, marcata de pasiune, suferința și tragedie, ramane un subiect de interes și mister pana in ziua de azi. Dincolo…

- Cererea in casatorie a lui Alex Bodi a fost vestea momentului in showbiz! Afaceristul și-a cerut de soție iubita, iar momentul a fost de basm! Insa, puțini sunt cei care știu ca a fost la un pas sa anuleze tot! Iata ce s-a intamplat, dupa ce a ajuns in Maldive!

- Bucurie mare in showbiz-ul din Romania. Doua vedete extrem de cunoscute se pregatesc acum de marele pas, dupa ce au avut parte de o logodna ca in filme. Cererea de casatorie s-a produs chiar in Maldive, intr-un peisaj de vis. Cerere de casatorie neașteptata Dragostea plutește in aer. Deși au avut mereu…

- Cererea de executare silita a primarului municipiului Radauți, Bogdan Andrei Loghin, a fost anulata de Judecatoria Radauți. Aceasta a facut obiectul unui dosar instrumentat de Traian Andronachi, fostul manager al Spitalului Municipal Radauți prin intermediul Societații Civile Profesionale de Executori…

- Surpriza de nedescris in ediția de miercuri, 6 martie 2024, de la Survivor All Stars. Jador a cerut-o in casatorie pe Oana Ciocan chiar in fața camerelor de filmat, cu puțin timp inainte de a parasi Republica Dominicana. Ce s-a intamplat in jungla i-a uimit pe toți. Foto Iubita lui Jador s-a alaturat…

- Povestea de dragoste care bate orice scenariu de film! Mircea Diaconu și Diana Lupescu sunt impreuna de 39 de ani, o raritate in lumea showbizului. Povestea lor de dragoste și modul in care actorul a cerut-o pe Diana in casatorie sunt cu adevarat remarcabile, noteaza click.ro. In octombrie 1980, Mircea…

- Familiile din Vicovu de Sus care au implinit 50 de ani de casatorie sunt invitate sa se inscrie la ”Nunta de aur”, eveniment care va avea loc in data de 1 aprilie incepand cu ora 16.00 la Casa de Cultura a orașului. Potrivit primarului Vasile Iliuț, inscrierile se fac prin depunerea copiei dupa certificatul…