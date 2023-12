Stiri pe aceeasi tema

- America Express este tot mai aproape de final, iar presiunea și stresul iși spun serios cuvantul in cazul fiecarui concurent. Ediția din 19 decembrie ii are in prim-plan pe Alexia și Aris Eram, care au ajuns la cuțite cu Laura Giurcanu si Sanziana Negru. Deși erau prieteni, de data aceasta au scos la…

- Șase concurenți s-au calificat in ediția din aceasta seara la jocul pentru amuleta: Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, frații Eram și Sanziana Negru și Laura Giurcanu. Dintre cei șase, o singura echipa a ieșit caștigatoare.

- Romica Țociu a ajuns la disperare in competiția America Express - Drumul Soarelui și a facut un gest neașteptat la autostop. Actorul de comedie s-a enervat la culme cand nicio mașina nu oprea sa-l duca la destinație.Dupa echipele s-au schimbat la America Express, Romica Țociu a fost nevoit sa lupte…

- Final strans al cursei pentru refacerea echipelor aseara, la America Express. Dupa reunirea perechilor, Laura Giurcanu și Sanziana Negru au fost foarte aproape de Aris și Alexia Eram, care au reușit, insa, sa faca autostopul și pe ultima suta de metri, caștigand astfel intrecerea.

- America Express, sezonul 6. In editia de duminica, 19 noiembrie 2023, concurenții au innoptat intr-un trib amazonian, care a acceptat, in premiera, vizita unor europeni. La inserat, echipele au fost insoțite spre locul de cazare, o fortareața din lemn cu paturi supraetajate și paturi care sa-i acopere…

- Aris Eram și Laura Giurcanu au avut o conversație neașteptata in ediția difuzata ieri, la „America Express”, și-au spus ca se iubesc. Dupa finalul filmarilor, ei au aparut impreuna sarutandu-se. Competiția devine din ce in ce mai dificila pentru concurenții de la „America Express”, sezonul 6. In ediția…

- Aris, fiul Andreei Esca, și Laura Giurcanu formeaza un cuplu dupa America Express? Cel mai nou sezon America Express aduce surprize nu doar de pe Drumul Soarelui. Se pare ca show-ul de televiziune a legat prietenii intre concurenți si poate chiar mai mult de atat. Este vorba in special despre Aris Eram…