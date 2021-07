Stiri pe aceeasi tema

- Amenzile date in iunie celor care arunca deșeuri pe strazi sau terenuri virane se ridica la aproape 30.000 lei. Poliția Locala anunța ca pe langa camerele de supraveghere instalate in oraș mai sunt și timișoreni care surprind asemenea fapte nesimțite, le filmeaza și trimit imaginile instituției. „Ca…

- Senatorul USR PLUS de Timis Raoul Trifan ii raspunde presedintelui PSD, Marcel Ciolacu, cel care, aflat la Timisoara, a afirmat ca orasul traieste un “experiment politic” cu primarul Dominic Fritz. Trifan afirma ca i se pare normal ca liderul PSD sa nu inteleaga nimic din ce se intampla in Timisoara.…

- Polițiștii Serviciului Rutier Timiș au stat ieri la panda pe principalele strazi și bulevarde din Timișoara și Lugoj pentru a-i prinde pe șoferii care trec pe roșu și risca astfel sa provoace accidente. In cadrul acțiunii au fost date 75 de amenzi, in valoare de 17.545 de lei și au fost constatate doua…

- Compania RETIM angajeaza: ȘOFER AUTOGUNOIERA pentru Timișoara, imprejurimi și Arad Descriere post: Cerințe – Permis Categoria C/E Full-time Beneficii: -Contract pe perioada nedeterminata -Tichete de masa 16 lei/zi lucrata -Prime, bonusuri in funcție de performanța -Ore suplimentare platite 200% si 250%…

- Primaria Soveja, din judetul Vrancea, ofera 150 de lei pentru fiecare fotografie sau filmare care surprinde oameni in timp ce aceștia arunca deseuri pe domeniul public, a informat Mediafax.Autoritatile locale sunt nemultumite ca, deși exista un sistem de colectare a gunoaielor, pe care s-au cheltuit…

- Primaria Soveja, o comuna din județul Vrancea, ofera 150 de lei pentru fiecare fotografie sau filmare care surprinde oameni in timp ce arunca deșeuri pe domeniul public. Autoritațile locale intenționeaza sa ii sancționeze pe cei care lasa gunoiul la intamplare, mai ales ca recent comuna a inaugurat…

- Condamnarea la inchisoare a unui avocat a creat valuri in breasla, iar astazi mai mulți avocați au ieșit astazi in fața Palatului Dicasterial din Timișoara pentru a participa la un protest care are loc la nivel național. Uniunea Naționala a Barourilor din Romania și Baroul Timiș solicita „respectarea…

- Ludovic Satmari, ghid turistic in Timișoara, a povestit despre interacțiunea sa cu fosta administrație, prin participarea la Consiliul Consultativ de Turism, iar unul dintre subiectele arbodate in acel for a fost tramvaiul turistic. „Domnul Robu a zis sa-l facem, iar dintr-o data s-au activat persoanele…