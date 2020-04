Stiri pe aceeasi tema

- In primul trimestru al anului 2020, Comisariatul Judetean Satu Mare al Garzii Nationale de Mediu a efectuat un numar total de 96 inspectii. Nu ni se comunica decat una dintre locații, cea din Satu-Mare. In cadrul inspectiilor neplanificate, au fost inregistrate: - 31 controale efectuate in urma…

- In perioada 01.01.2020 – 31.03.2020, comisarii din cadrul Comisariatului Judetean Hunedoara al Garzii Nationale de Mediu au efectuat un numar total de 197 inspectii, atat inspectii planificate cat si inspectii neplanificate. In cadrul inspectiilor neplanificate au fost inregistrate: –…

- Garda de Mediu Alba a aplicat amenzi in valoare totala de 100.000 de lei unor firme din Sebes pentru nerespectarea legislatiei in ceea ce priveste depozitarea unor materiale ce pot afecta mediul inconjurator. Astfel, in data de 27 februarie 2020, Comisariatul Judetean Alba al Garzii Nationale de Mediu,…

- Autoritatile au desfasurat, in noaptea de 13 spre 14 martie, o actiune de verificare in cluburile de noapte din judetul Gorj cu privire la respectarea numarului de persoane in spatii inchise si a masurilor de prevenire si limitare a transmiterii infectiei cu noul coronavirus.

- Valoarea amenzilor aplicate de catre comisarii Garzii Nationale de Mediu (GNM) in primele doua luni din 2020 s-a ridicat la 8,709 milioane de lei, in crestere cu 60,5% fata de aceeasi perioada din anul anterior, cand cuantumul sanctiunilor a fost de 5,424 milioane de lei, reiese din raportul institutiei…

- Acțiune a polițiștilor vranceni pentru protejarea fondului silvic In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic, au fost constatate 24 infractiuni, au fost aplicate 18 sanctiuni si au fost confiscați 26,54 mc material…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 27 – 31.01.2020, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 41 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 1372 Din care – femei : 235 Numar deficiente constatate: …

- Acțiunile de control desfașurate de Inspecția Muncii in cursul anului 2019, s-au concretizat in urmatoarele rezultate: numarul total de controale efectuate de Inspecția Muncii la nivel național, in domeniul relațiilor de munca și al securitații și sanatații in munca, este de 121.273, iar valoarea totala…