Stiri pe aceeasi tema

- Apartamentele din blocurile cu risc seismic nu vor mai putea fi inchiriate. Legea a fost promulgata de presedintele Iohannis. Astfel, toate contractele de inchiriere vor expira in aproximativ o luna. Citește și: Carduri sociale 2024. Cand intra prima transa de 250 lei Magazinele, restaurantele sau salile…

- Lacasele de cult au fost incluse in legea privind masurile pentru reducerea riscului seismic al cladirilor Lacasele de cult au fost incluse in completarea Legii privind unele masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor, promulgata vineri de presedintele Klaus Iohannis. Actul normativ completat…

- Camera Deputatilor a dat votul final pe legea prin care apartamentele aflate in imobile cu risc seismic 1 nu vor mai putea fi inchiriate. Motivul invocat de autoritați este „apararea dreptului la viața a altor persoane”. Legea merge la promulgare și va intra in vigoare anul viitor. Din august 2023,…

- Romanii care locuiesc la bloc risca amenzi usturatoare in conditiile in care fac anumite zgomote care ii deranjeaza pe vecini, intr-un anumit interval orar.Cei care nu respecta orele de liniste la bloc risca amenzi de pana la 1.500 de lei. Suma se mareste in cazul in care persoana vizata nu este la…

- Romanii care vor sa achiziționeze un apartament care se incadreaza in plafonul de 600.000 lei cu TVA de 5% mai pot face acest lucru pana la 31 decembrie 2023, taxa urmand sa creasca la 9%, din 2024, majorare care se va regasi și in prețul final al locuințelor.De la 1 ianuarie 2024, intra in vigoare…

- Guvernul Romaniei are in vedere majorarea impozitelor pentru angajații care incaseaza venituri financiare de peste 5 mii de lei. Taxele pentru acești salariați ar putea sa creasca la 30%, incepand din anul 2025. Masura va crea dezechilibre puternice in sistemul economic, spun analiștii. Cum vrea sa…

- Noua lege a construcțiilor: ce obligații au titularii de autorizații de construire. Modificari intrate in vigoare Noua lege a construcțiilor, intrata in vigoare in acest an, prevede mai multe obligații pentru firmele titulare de autorizații de construcții. Acestea se refera la publicitatea acestor documente,…

- Pentru crescatorii de porcine vin vremuri grele. Odata pentru ca au fost emise noi reguli, care daca nu sunt respectate vor aduce amenzi considerabile. Și a doua, pentru ca vor fi nevoiți sa creasca prețurile de producție, ca urmare a scumpirilor din ultima vreme. In ceea ce privesc regulile, iata ce…