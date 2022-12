Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile au fost aplicate in cadrul a peste 1.600 de controale, din care 84 au fost efectuate in comun cu alte institutii abilitate ale statului, in baza unui protocol de colaborare, potrivit comunicatului de presa. Totodata, din totalul celor 22 de sesizari ale organelor abilitate de cercetare penala,…

- Inspectorii de la Apele Romane au aplicat amenzi in valoare de peste 13 milioane de lei in perioada ianuarie - noiembrie a acestui an, din care 7 milioane de lei pentru exploatarea agregatelor minerale, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a institutiei, potrivit Agerpres."11 luni: 7 milioane…

- Administrația Bazinala de Apa Argeș Vedea a gazduit intalnirea de lucru a reprezentanților Administrației Naționala „Apele Romane” (ANAR), ai ABA Argș-Vedea și ai Bancii Mondiale (BM), pe tema proiectului “Asistența tehnica pentru reconfigurarea mecanismului economic pentru finanțarea sustenabila a…

- De o perioda de timp in Maramureș avem extreme meteo. Ba avem prea multe ploi, care duc la producerea de inundații, ba nu avem ploi deloc, ceea ce duce la seceta. Mai nou, iarna autentica avem doar in lunile ianuarie și februarie. Ba mai mult, in ultimii ani Maramureșul a fost lovit de furtuni violente,…

- Coeficientul de umplere in principalele 40 de lacuri este de 71,5%, iar volumele necesare pentru alimentarea cu apa si producerea de energie electrica sunt asigurate, conform Administratiei Nationale ‘Apele Romane’ (ANAR). ‘La aceasta ora, coeficientul de umplere in cele 40 de lacuri de acumulare (cu…

- 15 total views …dar și 557 cauze penale, sunt datele care reprezinta situația estimativa intocmita de DNA, privind impactul aplicarii Deciziei, din 25 octombrie 2022, decizie pronunțata de ICCJ, cu privire la prescripția raspunderii penale. Așadar, Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ)…

- Purtatorul de cuvant al AUR, deputatul Dan Tanasa, a prezentat, intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri la Parlament, primele cifre cu privire la „jaful care a avut loc in timpul pandemiei”. Deputatul AUR a facut publica informarea primita din partea Curtii de Conturi a Romaniei cu privire…

- O firma din Aninoasa a fost sancționata cu amenzi de 15.000 lei pentru lemne deținute fara acte și pentru ca nu a respectat tehnologiile specifice de exploatare forestiera. IPJ Argeș transmite ca in perioada 05 – 06 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica – Biroul pentru Protecția…