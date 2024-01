Stiri pe aceeasi tema

- In incercarea de a fluidiza traficul in intersecțiile mari și zonele aglomerate, autoritațile de circulație au introdus un sistem de semaforizare secundara, respectiv,semaforul verde intermitent. Acest tip de semafor le permite șoferilor sa vireze la dreapta sau la stanga chiar și atunci cand semaforul…

- Legislația rutiera spune cine are obligația de a ceda trecerea atunci cand doi șoferi se deplaseaza pe un drum cu trei benzi in aceeași direcție, insa puțini sunt conștienți de aceasta regula.

- Ești șofer și nu ai rabdare sa aștepți in trafic mereu? Condițiile in care poți folosi liniile de tramvai din oraș. Detaliul din Codul Rutier care te scapa de amenda și situațiile in care primești sancțiuni. Șoferii din București nu au acces pe linia de tramvai Linia de tramvai reprezinta un punct sensibil…

- Mulți șoferi comit eroarea de a crede ca au prioritate indiferent de banda pe care circula in sensul giratoriu. Conform legislației, insa, doar o anumita banda are dreptul de prioritate in acest context.

- Atunci cand conducem un autovehicul, suntem conștienți ca la culoarea verde a semaforului avem voie sa ne deplasam inainte. Insa, cand semaforul devine roșu, este obligatoriu sa oprim vehiculul. Este un fapt cunoscut ca orice șofer care incalca aceasta regula și trece pe roșu se expune la sancțiuni…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala introduce sigiliul electronic, iar șoferii risca amenzi usturatoare daca nu respecta obligațiile. Amenzi de pana la 50.000 de lei pentru soferii care incalca aceasta regula. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial de mai bine de doua saptamani Sistemul national…

- Ce amenda risca șoferii care nu poarta centura de siguranța la volan Ce amenda risca șoferii care nu poarta centura de siguranța la volan Indiferent daca ești șofer sau pasager, portul centurii de siguranța este imperativ. Descopera mai multe despre amenzile prevazute de legislație pentru șoferi in…

- Arderea frunzelor uscate in curți este interzisa. Amenzi usturatoare pentru cei care nu respecta prevederile legii Romanii care stau la curte risca amenzi usturatoare daca nu țin cont de prevederile Legii Compostului prin care se interzice arderea frunzelor uscate in propria curte. Cei care se abat…