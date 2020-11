Amenda ridicola pentru o terasa care a organizat o mega-petrecere in pandemie Concert al Deliei in Herastrau cu zeci de spectatori, sanctionat de oamenii legii. Amenda pe care au primit-o proprietarii terasei este ridicola: 2.000 de lei.



Sanctiunea a fost data intrucat cei care se aflau la spectacol nu respectau distantarea fizica. Ar fi fost si greu sa se intample acest lucru, intrucat au participat zeci de persoane.



Oamenii nu purtau nici masca de protectie, lucru usor de observat din imaginile postate pe retelele de socializare chiar de clientii terasei.

"Ieri, in jurul orei 19.00, Sectia 2 Politie a fost sesizata ca la o terasa, din zona sa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

