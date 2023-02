Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, luni, ca ambasadorul Ucrainei va fi convocat la Ministerul Afacerilor Externe pentru explicații dupa postarea ministerului Infrastructurii de la Kiev privind canalul Bastroe. „Astazi, la Ministerul de Externe va fi prezent ambasadorul Ucrainei și i se va solicita ca in perioada urmatoare autoritațile romane sa primeasca aprobare pentru verificarea lucrarilor“, […] The post Ambasadorul Ucrainei, convocat la MAE sa dea explicații in scandalul Bastroe. Autoritatile romane cer aprobare pentru a verifica lucrarile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…