Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii si-au salvat de la moarte mama care era amenintata cu un cutit de tatal lor. Baiatul in varsta de 11 ani a incercat sa-i tina piept tatalui furios, dar a fost și el agresat. Cand a vazut ca vietile le sunt in pericol, fata de 15 ani a sunat la 112.

- O fetita din județul Suceava a sunat la numarul de urgenta 112, dupa ce mama sa a fost amenintata cu cutitul de tatal fetei. Unul dintre fratii sai a intervenit pentru ca femeia sa nu fie injunghiata.

- Poliția a fost sesizata in urma conflictului care a avut loc pe strada Pușkin din capitala. Potrivit oamenilor legii barbații fiind in stare de ebrietate au refuzat sa achite nota de plata intr-un local și dadeau dovada de un comportament neadecvat, find solicitata intervenția agenților de paza. Astfel,…

- In cursul zilei de luni, 18 martie, conform ISU Suceava, a fost descoperit un barbat de 45 de ani, decedat. Descoperirea avea sa fie facuta de un barbat care a vazut un camion intr-un șanț și a mers sa deschida cabina, iar ulterior acesta avea sa sune imediat la Poliție.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe DN 2, in localitatea Cumparatura. Un autotren care se deplasa pe sensul Falticeni – Suceava și care a ieșit in afara parții carosabile și s-a rasturnat. Traficul a fost blocat pe un sens, circulația mașinilor fiind dirijata de Poliție, in condițiile…

- Un pasager al zborului China Southern Airlines CZ8805, ce era programat sa decoleze din orașul sudic Sanya catre Beijing, a aruncat monede in motor. Motivul este halucinant si tine, mai curand, de superstitii. Pasagerul, retinut de Politie O insoțitoare de bord l-a interogat pe pasager, intrebandu-l…

- "In anul 2022 copilul meu a fost abuzat in toaleta școlii. Noi am aflat prea tarziu, intr-o joi seara am vazut comportamentului copilului, am sunat-o pe psiholoaga copilului. Am aflat totul prin joaca, ne-a povestit cum baiatul s-a dus dupa școala, inainte de after school, la toaleta și a intrat peste…

