- Unele semne zodiacale ar putea fi mai susceptibile sa experimenteze desparțiri sau rupturi in relațiile lor.Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)Scorpionul ar putea sa se confrunte cu turbulențe in relațiile lor in 2024, iar o desparțire ar putea fi o posibilitate reala. Aceasta perioada poate fi dificila…

- Politehnica Timisoara a suferit un nou esec in play-off-ul elitei feminine, al cincilea consecutiv in aceasta faza a campionatului, iar elevele lui Mirel Albon par sa se indeparteze de titlul care parea atat de aproape la finele sezonului regular. Ieri, la Dumbravita, unde alb-violetele au fost „exilate”…

- Politehnica Timisoara a suferit al cincilea esec consecutiv si totodata al patrulea la rand in play-off-ul SuperLigii feminine fara a marca. Astazi, alb-violetele au fost depasite de „U” Cluj, la Iclod, scor 0-2 (0-2). Elevele lui Mirel Albon au disputat totodata si al patrulea meci unul dupa altul…

- Politehnica Timisoara nu si-a putut opri seria nefasta in play-off-ul elitei feminine. Elevele lui Mirel Albon au pierdut si la Miercurea Ciuc, scor 0-2, cu FK Csikszereda, dupa o prima parte in care a dominat. Alb-violetele au pierdut in urma acestui esec „sefia”, in conditiile in care Farul s-a impus…

- Lupta la titlu in SuperLiga feminina e relansata pe seama alb-violetelor. Politehnica Timisoara a suferit al treilea esec consecutiv in decurs de o saptamana. A fost azi un 0-3 (0-2) cam fara istoric pe terenul Farului Constanta, care s-a apropiat la doar trei puncte in clasament de elevele lui Mirel…

- Politehnica Femina a suferit un esec la limita astazi, scor 0-1, cu rivala „U” Cluj, in runda a doua a play-off-ului elitei. Singurul gol al partidei de pe „Stiinta” a fost marcat pe final. Daca pe finalul sezonului regular elevele pregatite de Mirel Albon s-au impus cu 2-0 tot la Timisoara, prima intalnire…

- Inainte ca Dinu Maxer sa aiba o relație de aproape 18 ani cu mama copiilor lui, Deea, de care a divorțat in urma cu un an, Dinu Maxer a trait o mediatizata poveste de dragoste cu Nicoleta Luciu.

- Iosif Rotariu, șeful departamentului de scouting al Politehnicii Timișoara, a ajuns sa antreneze intr-o sala de spectacole. Fostul internațional a lucrat cu actorii de la Teatrul Maghiar din Timișoara.