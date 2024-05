In ultimele decenii, fenomenul hikikomori, cunoscut inițial in Japonia, a inceput sa se raspandeasca cu rapiditate in intreaga Asie. Aceasta forma extrema de retragere sociala, in care indivizii se izoleaza complet de societate pentru perioade indelungate, devine o problema tot mai mare. In Coreea de Sud, China și Hong Kong, hikikomori devine o realitate care […] The post Fenomenul Hikikomori: izolarea voluntara care cutremura Asia appeared first on Puterea.ro .