In cadrul conferinței „Digitalizare și Siguranța Cibernetica" organizata de Ziarul BURSA, Dan Cimpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetica (DNSC), a declarat ca Romania nu a experimentat pana acum o criza cibernetica majora la nivel național. Totodata, Dan Cimpean a subliniat ca, deși au existat incidente semnificative, cum ar fi exfiltrarile de date din Camera