Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria (www.b1tv.ro) Fostul primar al municipiului Constanța, Radu Mazare, va fi eliberat din inchisoare. Decizia este definitiva. In urma cu o luna, Judecatoria Sectorului 4 a respins cererea lui Radu Mazare de eliberare condiționata, dar Mazare a contestat decizia, iar Tribunalul Ilfov a decis,…

- Radu Mazare scapa de pușcarie. A fost eliberat condiționat, prin decizie definitiva a instanței Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, a fost eliberat condiționat din inchisoare. Decizia este definitiva, data luni de Tribunalul Ilfov. Magistrații au admis contestația formulata de Radu…

- Fostul primar din Constanța, Radu Mazare, va fi eliberat din inchisoare prin decizia de luni, 27 mai, a Tribunalului Ilfov.„Dispune liberarea conditionata a contestatorului condamnat MAZARE RADU ȘTEFAN, de sub puterea mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. 101/29.06.2023, emis de Tribunalul…

- Radu Mazare a fost eliberat din inchisoare, luni. Fostului primar al Constanței i-a fost admisa cererea de liberare condiționata de catre Tribunalul Ilfov. știre in curs de actualizare Articolul BREAKING Radu Mazare, eliberat din inchisoare apare prima data in .

- Tribunalul Ilfov va judeca azi, 27 mai 2024, cererea de punere in libertate formulata de Radu Stefan Mazare, fostul primar al Constantei Sedinta de judecata este programata in inceapa dupa ora 10.00. Solicitarea fostului edil a fost solutionata de Judecatoria Sectorul 4 Bucuresti, prin Hotararea nr.…

- In februarie 2019, Inalta Curte a decis condamnarea lui Radu Mazare, in dosarul Retrocedarilor din Constanta, la 9 ani de inchisoare. Radu Stefan Mazare a fost adus in Romania la jumatatea lunii mai 2019. Radu Stefan Mazare, fostul primar al Constantei, a contestat decizia Judecatoriei Sectorul 4 Bucuresti,…

- Judecatoria Sectorului 4 este asteptata sa se pronunte miercuri in legatura cu cererea de liberare conditionata formulata de fostul primar al Constantei, Radu Mazare. Primul termen in dosar a fost in 19 martie, iar in 9 aprilie, pronuntarea a fost amanata pentru 17 aprilie. Radu Mazare are de executat…

- In februarie 2019, Inalta Curte a decis condamnarea lui Radu Mazare, in dosarul Retrocedarilor din Constanta, la 9 ani de inchisoare. Radu Mazare a fost adus in Romania la jumatatea lunii mai 2019. Judecatoria Sectorul 4 Bucuresti este asteptata sa se pronunte miercuri, 17 aprilie 2024, in dosarul in…