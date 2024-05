Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Radu Mazare, Roxana, a declarat luni, 27 mai, pentru Libertatea ca fostul primar din Constanța, eliberat condiționat din inchisoare dupa 5 ani, nu mai vrea sa auda de viața publica sau politica.„Va ieși complet. Este dorința lui cea mai mare, sa iasa complet din viața publica, sa nu mai aiba…

- Fostul primar din Constanța, Radu Mazare, va fi eliberat din inchisoare prin decizia de luni, 27 mai, a Tribunalului Ilfov.„Dispune liberarea conditionata a contestatorului condamnat MAZARE RADU ȘTEFAN, de sub puterea mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. 101/29.06.2023, emis de Tribunalul…

- Radu Mazare nu va putea sa plece din țara, in condițiile in care, in celelalte dosare in care este cercetat sau judecat, magistrații au dispus masura preventiva a controlului judiciar.Solutia pe scurt: In baza art. 425 alin. 7 pct. 2 lit. a din codul de procedura penala, raportat la art. 587 alin. 3…

- Radu Mazare a pierdut pe fond prima cerere de liberare condiționata, deoarece fostul primar al Constanței va atinge fracția de 2/3 din pedeapsa abia pe data de 21 mai 2025, motiv pentru care instanța a stabilit ca acesta va putea reitera solicitarea peste 9 luni. In varsta de 55 de ani, Radu Mazare…

- Judecatoria Sectorului 4 a respins, miercuri, cererea lui Radu Mazare de eliberare conditionata din Penitenciarul Jilava, unde executa o condamnare de 9 ani inchisoare, primita in anul 2019 in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri si plaje din Constanta si Mamaia. Instanta a stabilit ca Radu Mazare…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a cerut sa fie eliberat condiționat din inchisoare. Judecatoria Sectorului 4 este asteptata sa se pronunte, astazi, in cazul acestei solicitari. Primul termen in dosar a fost in 19 martie, iar in 9 aprilie, pronuntarea a fost amanata pentru 17 aprilie. Radu…

- Judecatoria Sectorului 4 București ar urma sa se pronunte miercuri, 17 aprilie, in legatura cu cererea de liberare conditionata formulata de fostul primar al Constantei, Radu Mazare, care are de executat o pedeapsa de 9 ani de inchisoare, relateaza News.ro.In acest dosar, primul termen a fost pe 19…

- Judecatoria Sectorului 4 este asteptata sa se pronunte miercuri in legatura cu cererea de liberare conditionata a fostului primar al Constantei, Radu Mazare. Primul termen in dosar a fost in 19 martie, iar in 9 aprilie, pronuntarea a fost amanata pentru 17 aprilie. Radu Mazare are de executat o pedeapsa…