Ambasadorul Rusiei la ONU, Gennadi Gatilov, a declarat, marti seara, ca rusii nu au invadat Ucraina, ci desfasoara operatiuni militare limitate si a subliniat ca incearca sa bombardeze „delicat”, fara a lovi civilii, informeaza Lefigaro. „Suntem in favoarea opririi masacrului, dar trebuie sa va uitati la situatia reala: masacrul este savarsit de cealalta parte, de […] The post Ambasadorul Rusiei la ONU: Nu invadam Ucraina. Incercam sa bombardam intr-un mod foarte “delicat” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .