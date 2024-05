Adidas intenţionează să ofere versiuni mai ieftine ale pantofilor săi populari cu trei dungi, cum ar fi Samba ”Este important sa intelegem ca nu toata lumea isi poate permite sa cumpere un pantof cu 120 sau 150 [dolari], dar toata lumea vrea sa ia parte la aceleasi tendinte”, le-a spus Gulden investitorilor intr-o prezentare la Furth, langa sediul Adidas din Herzogenaurach, saptamana trecuta. Adidas va oferi versiuni similare ale Samba si altor pantofi pentru 60-80 de dolari, preturi mai accesibile decat cele de 100-150 de dolari pentru liniile principale de pantofi, potrivit unui slide prezentat de Gulden. ”Ceea ce facem la varf, 100 [dolari] si mai mult, reducem”, a spus Gulden. Modelele mai ieftine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

