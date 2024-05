Investitorii gasesc oportunitați de afaceri. Imbatranirea populatiei in Europa genereaza ingrijorari in randul guvernelor cu privire la perspectivele economice, insa pentru unii investitori inseamna oportunitati de afaceri, transmite Bloomberg . Un exemplu este firma franceza Funecap Idf SAS care a cheltuit aproximativ un miliard de euro pentru a cumpara peste 300 de crematorii si case funerare in principal in Europa, regiune unde se afla 17 dintre primele 20 de tari cu cele mai ridicate rate de mortalitate. Firma franceza, sustinuta de fondurile de investitii Charterhouse Capital Partners LLP…