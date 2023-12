Stiri pe aceeasi tema

- Reactia premierului Marcel Ciolacu vine dupa ce ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, a afirmat ca a fost exclus de la intalnirele politice pe care premierul Marcel Ciolacu le va avea in Statele Unite ale Americii si a declarat, la intalnirea cu romanii din SUA, ca rolul sau in aceasta vizita…

- Vizita premierului Marcel Ciolacu la Washington a adus o premiera in politica autohtona: conflictul deschis intre șeful Guvernului și ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii. Intr-un gest fara precedent in diplomația romaneasca, ambasadorul Andrei Muraru i-a reproșat public premierului ca…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca, daca ar fi avut atributii in acest sens, l-ar fi rechemat din post pe ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru. Declaratia prim-ministrului are loc in contextul in care Muraru a spus, la un eveniment organizat la Washington, ca premierul nu…

- ”Nu mai avut nicio discutie cu domnul ambassador si cred ca o perioada mai lunga de timp nu o sa avem discutii. In primul loc, eu am venit aici insotit de ministra de Externe, este reprezentanta de varf a diploatiei romane, nu apucasem sa avem discutiile aplicate cum vor fi reprezentarile in ziua urmatoare…

- Premierul a considerat ca "nu este necesara" participarea reprezentantilor Ambasadei la Washington la intalnirile politice din SUA, a afirmat ambasadorul Andrei Muraru, duminica, la o receptie in cadrul careia seful Executivului de la Bucuresti s-a intalnit cu reprezentanti ai comunitatii de romani…

- Data de la care romanii ar putea intra in SUA fara viza. Adrian Muraru, ambasadorul Romaniei la Washington, a facut marele anunt Andrei Muraru, ambasadorul Romaniei in SUA, a anunțat data la care romanii ar putea intra in Statele Unite ale Americii fara vize. Acest lucru se va intampla in cel mult doi…

- Un purtator de cuvant al ambasadei chineze la Washington a declarat ca acuzatiile ca China ar folosi AI pentru a crea conturi false pe retelele sociale sunt ”pline de prejudecati si speculatii rau intentionate” si ca China pledeaza pentru utilizarea in siguranta a AI. Intr-un nou raport de cercetare,…