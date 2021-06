Ambasadorul Rahul Shrivastava, la Oradea: Relaţiile politice între România şi India sunt perfecte Ambasadorul Indiei in Romania, Rahul Shrivastava, a declarat vineri, la Oradea, ca relatiile politice intre Romania si India sunt perfecte, cu vizite la cel mai inalt nivel, insa potentialul comercial ar putea duce la o dezvoltare accelerata a relatiilor economice dintre cele doua tari. "Relatiile noastre politice sunt perfecte. Avem vizite la cel mai inalt nivel, vicepresedintele Indiei a fost in Romania in 2018, apoi am avut mai multe vizite la nivel inalt din Romania in India. Asadar nu avem probleme. Pe plan economic, putem spune ca avem investitii semnificative in Romania, intre 1 - 1,5 miliarde… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

