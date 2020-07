Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, si-a exprimat, vineri, compasiunea fata de toti romanii care lucreaza sezonier in tara sa si care au fost afectati de criza COVID-19. Diplomatul a fost intrebat intr-o conferinta de presa despre situatia lucratorilor romani din Germania. "M-au tulburat lipsurile foarte serioase cu care ne-am confruntat in acest cadru de cooperare traditionala, din cauza lipsei de pregatire pentru o situatie de criza. As vrea sa imi indrept gandurile catre toti romanii care au fost victime. Nu exista alt mod de a privi situatia. Daca, in trecut, a fost transmis…