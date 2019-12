Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 4 dec - Sputnik. George Kent, asistent-adjunct al Secretarului de Stat al Statelor Unite pentru Europa și Eurasia, vine in Moldova. Ambasadorul SUA la Chișinau, Dereck J. Hogan, l-a informat astazi pe președintele Dodon despre acest lucru, in cadrul unei intrevederi. ”Domnul Hogan…

- Ambasadorul SUA in Moldova, Dereck Hogan, declara ca nu știe unde se afla in prezent fostul lider al PD, Vlad Plahotniuc, și nici nu poate confirma informațiile precum ca acesta ar fi la Miami, deși nici nu infirma acest lucru. Totodata, oficialul american a mai anunțat, in cadrul unei emisiuni la RTR…

- Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat pe fostul deputat democrat Alexandru Stoianoglo la functia de procuror general al Republicii Moldova. Potrivit Constitutiei, presedintele tarii este cel care numeste in functie procurorul general, la propunerea CSP. Seful statului poata sa respinga candidatura…

- Romania va susține in continuare orice proiect care va imbunatați viața cetațenilor Republicii Moldova, dar aceasta susținere va fi una condiționata, afirma ambasadorul Romaniei la Chișinau, Daniel Ionița.

- Ambasadorul Uniunii Europene in Republica Moldova, Peter Michalko, declara ca Uniunea Europeana este multumita de faptul cum a inceput reforma justitiei in tara noastra si spune ca procesul prin care va fi ales procurorul general al Republicii Moldova trebuie sa fie unul credibil, dupa cum a declarat…

- Secretarul de stat Dan Neculaescu a avut consultari, la sediul Ministerul Afacerilor Externe, cu Matthew Boyse, Adjunct al asistentului secretarului de stat al SUA, Biroul pentru Afaceri Europene si Eurasiatice. Cu aceasta ocazie, cei doi oficiali au avut un schimb de opinii cu privire la subiectele…

- Procurorul general interimar, Dumitru Robu, a dat de inteles ca dupa ce fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, a fost anuntat in cautare nationala, procedurile prevad ca acesta va fi anuntat si in cautare internationala, in cazul in care oamenii legii nu-l vor gasi pe acesta pe teritoriul Republicii Moldova.

- Ministra Justitiei, Olesea Stamate, anunta ca unul dintre membri comisiei de preselectare a candidatilor care vor fi inaintati Consiliului Superior al Procurorilor pentru functia de procuror general este fostul procuror irlandez James Hamilton, expert care a colaborat cu Comisiei de la Venetia, transmite…