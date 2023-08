Ambasadoarea Statelor Unite in Rusia, Lynne Tracy, s-a intalnit luni, 14 august, cu jurnalistul Evan Gershkovich de la The Wall Street Jornal (WSJ), aflat in detenție in inchisoarea Lefortovo din Moscova, a anunțat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat, potrivit Reuters și Sky News.Vizita de luni a fost a treia vizita de acest fel dupa arestarea jurnalistului in luna martie, cand autoritațile ruse l-au acuzat de spionaj. Reporterul WSJ a negat acuzațiile."Ambasadoarea Tracy a spus ca Evan pare in continuare sanatos și ramane puternic, in pofida circumstanțelor" in care se afla, a declarat…