- MAE considera ca acest rezultat este complet injust și lipsit de orice motivare obiectiva, mai ales in condițiile in care Romania a acționat cu deschidere și transparența in relația cu toți partenerii europeni, inclusiv Austria, iar gradul de pregatire a țarii noastre in aplicarea prevederilor acquis-ului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca respinge ferm, ca total inadmisibila, pozitia Austriei de a vota negativ Decizia privind aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, in cadrul Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI). ”Austria s-a singularizat si autoizolat in cadrul Uniunii Europene”,…

- Guvernul olandez a decis ca va accepta aderarea Romaniei si Croatiei la spatiul Schengen, dar va bloca aderarea Bulgariei, intrucat considera ca aceasta tara nu intruneste conditiile necesare, transmite Agerpres. La sedinta sa desfasurata vineri, guvernul olandez a analizat posibila extindere a spatiului…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a dat asigurari miercuri, in timpul unei vizite oficiale in Croatia, ca va sustine aderarea acestei tari la spatiul Schengen, insa s-ar putea opune prin veto la aderarea Romaniei si Bulgariei, intrucat acestea nu fac suficiente eforturi pentru a opri migrantii ilegali,…

- Europarlamenterul Victor Negrescu afirma, dupa discutii cu parlamentari olandezi, ca sansele ca Olanda sa sustina aderarea Romaniei la Schengen sunt tot mai mari. ”Sunt sanse tot mai mari ca Olanda sa sustina aderarea Romaniei la spatiul Schengen, insa nu avem in prezent nicio garantie. Informatiile…

- Presedintia ceha a Consiliului Uniunii Europene a stabilit calendarul pentru decizia de aderare a Romaniei, Bulgariei si Croatiei la spatiul unic european. Decizia finala ar urma sa fie luata la inceputul lunii decembrie, in Consiliul JAI. „Am primit de la presedintia Cehiei a Consiliului UE felicitari…