- AUR susține, sambata, intr-un comunicat de presa ca „grofii de la Viena” umilesc Romania prin intrarea in Schengen doar cu spațiul aerian si naval și ca negocierile reprezinta un „transfer sub santaj a bogatiilor naturale ale Romaniei catre Austria”, conform News.ro. ”Pe 31 Martie romanilor li se…

- Bulgaria si Romania devin state membre ale spatiului Schengen la 31 martie. De la aceasta data normele Schengen (inclusiv cele referitoare la eliberarea vizelor Schengen) se vor aplica in ambele tari, iar controalele la frontierele aeriene si maritime interne vor fi eliminate, anunta sambata Reprezentanta…

- PNL a contribuit la acest proces, spune vicepreședintele PNL Alina Gorghiu despre aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. „Ne-am fi dorit ca aderarea la Sptațiul Schengen sa aiba loc cu toate frontierele simultan”, adauga ea, informeaza Mediafax.„Incepand cu ziua de 31 martie, Romania…

- Delegația austriaca nu a mai votat impotriva manifestului electoral al Partidului Popular European care cere aderarea cat mai curand posibil a Romaniei la spațiul Schengen. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat ”o victorie pentru Romania”. Manifestul electoral al Partidului Popular European, care…

- Aceasta intrevedere vine intr-un moment crucial pentru Romania, in contextul in care se negociaza funcțiile de varf in cadrul Uniunii Europene.Un alt subiect fierbinte pe agenda discuțiilor este aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, mai ales in lumina recentelor declarații ale cancelarului Nehammer,…

- Romania si Bulgaria se coordoneaza sa obtina, „cat mai curand posibil” ridicarea controalelor la frontierele terestre in spatiul de libera circulatie europeana, a declarat, luni, ministra de externe, Luminita Odobescu, la Sofia, in prezența omoloagei bulgare, Maria Gabriel.

- Incepand din martie, Romania si Bulgaria vor fi parte cu drepturi depline in Air Schengen si in Sea Schengen, insa asteptarile romanilor erau legate de aderarea la Schengen cu granitele terestre, cum ar fi fost normal, dupa 12 ani de asteptare 72 dintre cei care au raspuns nu cred ca pe parcursul anului…