Stiri pe aceeasi tema

- ”Rusia a invadat Republica Moldova... și nu a mai plecat. Rusia a invadat Georgia... și nu a mai plecat. Rusia a invadat Ucraina... și nu a mai plecat. Vedeți un tipar aici? Cine este agresorul?”, a postat pe Twitter Ambasada SUA la București, miercuri seara, dupa finalizarea unei noi runde de negocieri…

- Ambasada SUA din Romania a trolat Federatia Rusa cu un mesaj in care aminteste despre invaziile armatei ruse in Republica Moldova (1991-1992), Georgia (anii 1990 si 2008) si Crimeea (2014). Mesajul a fost postat in contextul discutiilor tensionate de la Bruxelles intre NATO si Rusia provocate de acumularea…

- Ambasada SUA din Romania a trolat Federația Rusa cu un mesaj in care amintește despre invaziile armatei ruse in Republica Moldova (1991-1992), Georgia (anii 1990 și 2008) și Crimeea (2014). Mesajul a fost postat in contextul discuțiilor tensionate de la Bruxelles intre NATO și Rusia provocate de acumularea…

- Ambasada Statelor Unite la Bucuresti atrage atentia, intr-o postare pe Facebook, ca Rusia a invadat mai multe tari foste comuniste incepand cu anii 90, din care nu a mai plecat si intreaba retoric cine este agresorul.

- Potrivit programului public de pe site-ul Guvernului, oficialul pakistanez va fi primit astazi, la ora 10,00, la Palatul Victoria, de premierul Nicolae Ciuca. MAE informeaza, la randul sau, ca ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea consultari politice cu omologul pakistanez. "Ministrul…

- Valul al cincilea al pandemiei de coronavirus va dura cel putin doua luni, considera ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Ministrul Sanatații a adaugat ca februarie si martie vor fi lunile de risc maxim. “Eu cred ca valul al cincilea al pandemiei va dura mai mult de o luna si jumatate. Probabil ca…

- Un tren IR, a facut luni, 13 decembrie, sub 2 ore de la Brașov la București. Un adevarat record, potrivit Ministerului Transporturilor, potrivit antena3.ro Este vorba despre trenul IR 1884, din noul Mers al Trenurilor, care circula fara oprire de la Brașov la București și apoi la Constanța (Tomis Expres) …

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, va sosi miercuri la București pentru a discuta despre Parteneriatul Strategic din Romania și Statele Unite, a anunțat luni ministrul apararii, Nicolae Ciuca. Vizita vine in cadrul unui turneu pe care șeful Pentagonului il efectueaza in regiunea Marii Negre,…