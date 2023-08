Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Japoniei in China s-a declarat marti „extrem de ingrijorata” de valul de hartuiri la adresa sediilor sale si prin telefon, declansat de la inceperea deversarii controversate de apa provenita de la centrala nucleara din Fukushima. Premierul japonez Fumio Kishida a condamnat atacurile cu pietre…

- Ministerul de externe de la Tokyo l-a convocat luni pe ambasadorul Chinei in Japonia pentru a protesta impotriva valului de hartuiri telefonice care a vizat companii nipone, declansat de inceperea deversarii in ocean a apei provenite de la centrala nucleara din Fukushima.

- Japonia a inceput joi sa deverseze in ocean apele provenite de la centrala nucleara din Fukushima, in pofida opozitiei puternice a Chinei si a ingrijorarilor exprimate de pescarii niponi. Aceasta prima deversare ar trebui sa dureze aproximativ 17 zile si include circa 7.800 de metri cubi de apa provenita…

- Japonia a inceput joi, pe 24 august 2023, sa deverseze in ocean apele provenite de la centrala nucleara din Fukushima, in pofida opozitiei puternice a Chinei si a ingrijorarilor exprimate de pescarii niponi, informeaza agerpres.ro. Autoritatile de la Beijing au denuntat o actiune "egoista si iresponsabilaldquo;."Procesul…

- Deversarea apelor contaminate de la Fukushima va incepe la 04:00 GMT (operator)Deversarea in Oceanul Pacific a apelor contaminate si tratate de la centrala nucleara avariata Fukushima Daiichi (nord-estul Japoniei) va incepe joi la ora 13:00, ora Japoniei, (04:00 GMT), a anuntat, intr-un comunicat, Tepco,…

- Japonia a inceput joi sa elibereze in Pacific apa de la centrala nucleara avariata Fukushima. Este vorba de peste un 1 milion de tone de apa, folosita pentru a raci miezurile reactoarelor care au intrat in topire dupa tsunamiul devastator din 2011. Apa a fost tratata pentru a scapa de substanțele radioactive.…

- In multe supermarketuri din Coreea de Sud, un produs a disparut in mod vizibil de pe rafturi: sarea, potrivit CNN. Autoritațile din Coreea de Sud și China au interzis importurile cu produse marine din zona Fukushima, unde se afla centrala nucleara, inainte de deversarea apelor reziduale. Iar majoritatea…

- Sud-coreenii au inceput sa-si faca provizii de sare de mare si alte produse, pe fondul ingrijorarilor cu privire la siguranta acestor produse, in conditiile in care Japonia se pregateste sa deverseze in mare peste un milion de tone de apa radioactiva tratata, colectata de la centrala nucleara Fukushima.