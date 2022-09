Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul de streaming angajeaza, de asemenea, mai mult personal junior, reduce amprenta sa imobiliara si numarul de copii ale datelor si continutului pe care le stocheaza in intreaga lume, se arata in articol. Compania, care se confrunta cu pierderea abonatilor si concurenta crescuta din partea unor…

- Pe finalul lunii iulie, persoane neautorizate au dobandit acces la unele din sisteme Samsung din Statele Unite, anunta compania coreeana coreeana intr-un comunicat succint. Atacul a fost identificat pe 4 august, insa, clientii sunt instiintati abia acum, la aproape o luna dupa ce compania a aflat de…

- Sursele Variety sustin ca Netflix se grabeste sa-si lanseze versiunea cu reclame. Pentru a fi disponibila inaintea celei pe care o va oferi Disney+, Netflix ar vrea sa aiba lansarea pe 1 noiembrie. Disney+ a anuntat deja ca va lansa versiunea cu reclame pe 8 decembrie in Statele Unite. Aceasta va costa…

- Rockerul britanic Ozzy Osbourne, in varsta de 73 de ani, și soția lui, Sharon, au decis sa paraseasca Los Angeles, pentru a se muta in Marea Britanie. Anunțul a fost facut de artist pentru The Observer, citat de Agerpres . Ozzy a adaugat ca nu vrea sa moara in Statele Unite si sa fie ingropat in Forest…

- Noul serial din universul Game of Thrones, House of the Dragon, a debutat duminica seara pe HBO Max. Insa, din cauza numarului mare de accesari, unele din aplicatiile serviciului nu au functionat corespunzator si au impiedicat o parte dintre abonati sa urmareasca primul episod. Ca de obicei in astfel…

- Avem convingerea ca pasagerii Blue Air au citit interviul transmis de CEO-ul companiei, respectiv promisiunea: “Noi facem toate eforturile ca pasagerii noștri sa nu simta aceste lucruri care sunt practic in afara controlului nostru și cu siguranța și de acum incolo, pe toți pasagerii care au bilete…

- Acordul preliminar a fost depus la tribunalul federal din Kansas City, Missouri. Este nevoie ca acordul sa fie aprobat de un judecator. Al doilea mare operator de telefonie mobila din SUA a spus ca aprobarea judecatorului ar putea veni pana in decembrie. T-Mobile a negat faptele gresite, inclusiv acuzatiile…

- Produsele vandute sub marca proprie de catre Amazon.com au inregistrat performanțe slabe, potrivit unor persoane din companie, citate de Wall Street Journal.Compania a discutat posibilitatea de a renunta in totalitate la afacerea sub marca privata, pentru a reduce presiunea legata de reglementari,…