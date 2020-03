Amazon cauta sa angajeze 100.000 de oameni pentru a face fata comenzilor in perioada coronavirus!

Stiri pe aceeasi tema

- KFC renunta la reclamele in care ne indeamna sa ne lingem pe degete, motivul fiind peste 160 de plangeri doar in Marea Britanie din cauza pandemiei de COVID-19, noteaza Reporter Global, care citeaza Mediafax și platforma The Drum. Publicitatea se adapteaza din mers cu evolutia pandemiei si unele companii…

- Din cauza epidemiei de coronavirus nici companiile care ofera servicii de livrare a mancarii acasa nu mai vin in contact direct cu clienții. Takeaway.com va lasa comanda la ușa clientului. Aceasta masura va fi aplicata in toata Europa, au anuntat reprezentantii platformei de comenzi online, scrie Hotnews.ro„Actualele…

- Primaria Capitalei a lansat joi platforma de e-learning - www.hubproedus.ro - cu cursuri online pentru elevi. Proiectul a fost lansat in condițiile in care creșele, gradinițele și școlile din București sunt inchise in perioada 11 - 22 martie, iar aceasta perioada se poate prelungi din cauza pandemiei…

- Un profesor la Universitatea Washington si specialist in dezinformarea online susține ca majoritatea actorilor aflati la originea unor stiri false despre coronavirus se folosesc de epidemie pentru "a genera venituri online", noteaza Agerpres care citeaza AFP. Carl Bergstrom, profesor la Universitatea…

- Compania britanica Flybe și-a incheiat ieri activitatea, in contextul cererii foarte mici pentru serviciile sale. “Toate zborurile sunt oprite, iar compania a oprit toate tranzacțiile”, a spus Flybe.Flybe era cel mai mare operator aerian independent din Europa, conecta Marea Britanie cu alte destinații…

- Noul coronavirus care a ucis cel puțin 2.700 de oameni in intrega lume și a infectat peste 80.000 de persoane are, se pare, un efect pozitiv cu totul neașteptat. Citește și Coronavirus: Cum ne protejam de virusul ucigaș Potrivit unui studiu recent realizat in ultimele douaa saptamani (3-16 februarie),…

- Compania aeriana British Airways a anunțat ca a suspendat toate zborurile directe dintre Marea Britanie și China dupa ce autoritațile de la Londra au recomandat evitarea calatoriilor in China in contextul epidemiei cu noul coronavirus, informeaza Reuters, conform Mediafax.Potrivit site-ului…

- Clineții interni și externi au efectuat mai multe comenzi noi in industrie, in primele 11 luni ale anului trecut comparativ cu aceeași perioada a anului precedent. Valoarea comenzilor noi din industrie, pe total piața interna si piața externa a crescut cu 5,4%, in perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie…