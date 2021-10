Am cumpărat prea multe vaccinuri și nu mai putem scăpa de ele Romania a cumparat mult mai multe doze de vaccin fața de necesarul estimat pentru imunizarea populației. DNA a deschis și o ancheta in acest sens, insa problemele nu se opresc aici. Cu banii aruncați pe vaccinuri și doar 30% din populație vaccinata, Romania se vede nevoita sa scape de dozele de vaccin care deja au expirat. UE a decis insa ca termenul de expirare al vaccinurilor poate fi extins. Așa ca le doneaza altor țari, dezvaluie Antena 3. “Vineri ,ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat ca Romania va dona Bangladeshului 200.000 de doze de vaccin AstraZeneca. Alte 50.400 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

