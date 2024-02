Stiri pe aceeasi tema

- ”Din cauza fenomenelor meteo periculoase s-a produs o alunecare de teren in localitatea Cugir, str. Liliacului. Ca urmare a alunecarii de teren ar fi 2 gospodarii afectate”, anunta, marti, ISU Alba.Institutia precizeaza ca la fata locului se deplaseaza personal din Grupa Operativa a ISU Alba, reprezentanti…

- Cel putin cinci oameni au murit, iar 31 au fost raniți in urma unei alunecari de teren care a ingropat doua autobuze si mai multe locuinte intr-o regiune montana in sudul Filipinelor, au anunțat autoritatile, care au actualizat bilanțul inițial care anunța 11 raniți. ACTUALIZARE 11.00 Autoritațile anunța…

- GRUP PETROL MARIN CUI 7471838 cu sediul in judetul CONSTANTA, municipiul CONSTANTA , str. MARCUS AURELIUS nr. 18, camera 9, et. P titular al Autorizatiei de construire nr. 16 din 30.01.2024, emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind constructiile si amenajarile: CONTINUARE LUCRARI PROIECT…

- O alunecare de teren a ingropat luni 44 de persoane in provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, conform unei estimari preliminare, informeaza Agerpres, care preia AFP.Tragedia a avut loc la ora locala 5:51 a.m. (21:51 p.m. GMT duminica) in satul Liangshui din cantonul Zhenxiong, iar "44 de persoane din…

- La data de 25 decembrie 2023, in jurul orei 23.30, polițiștii din Cugir au intervenit pe strada Liliacului din oraș unde a avut loc un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca un tanar de 26 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism,…

- FOTO-VIDEO Al doilea val de viscol in Alba: peste 800 de gospodarii din zona Munților Apuseni și Cugir, fara curent electric In urma celui de-al doilea val de viscol, pe fondul conditiilor meteo deosebite (Cod Portocaliu), in noaptea de 23 spre 24 decembrie mai multe linii electrice aeriene ale operatorului…