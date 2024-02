Efectele ploilor însemnate din Alba: Mai multe gospodării inundate, în șase localități din județ Efectele ploilor insemnate din Alba: Mai multe gospodarii inundate, in șase localitați din județ Efectele ploilor insemnate din Alba: Mai multe gospodarii inundate, in șase localitați din județ Ploile insemnate din Alba au dus marți, 13 februarie, la inundarea mai multor gospodarii din șase localitați din județ. Citește și: Alunecare de teren la Cugir, in urma ploilor: Doua gospodarii au fost afectate In cursul zilei de ieri,13 februarie 2024, […] Efectele ploilor insemnate din Alba: Mai multe gospodarii inundate, in șase localitați din județ Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol: ziarulunirea.ro

