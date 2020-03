Alţi 4 ROMÂNI infectaţi cu CORONAVIRUS AU MURIT în străinătate "In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 86 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 52 in Italia, 12 in Franța, 6 in Germania, 6 in Spania, 2 in Namibia, 2 in Indonezia, și cate unul in Tunisia, Irlanda, Marea Britanie, Luxemburg, Belgia și SUA. De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și pana la acest moment, 16 cetațeni romani aflați in strainatate, 9 in Italia, 4 in Franța, unul in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

