Altex a finalizat reamenajarea magazinului din Carrefour Colentina cu 500.000 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- ALTEX Romania, cel mai mare retailer electro-IT din Romania, a finalizat procesul de reamenajare a magazinului din complexul comercial Carrefour Colentina. Dupa o perioada cu lucrari complexe de modernizare, tehnologizare și digitalizare, Altex Colentina iși va intampina clienții, incepand cu 25 februarie,…

- Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, condamnat definitiv joi la 5 ani de inchisoare cu executare, a ajuns in Romania și s-a predat poliției. Dupa ce a aterizat pe Aeroportul Henri Coanda din Capitala, patronul clubului de fotbal Astra Giurgiu a fost arestat. Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei…

- Un nou transport de doze de vaccin a ajuns, marți, in Romania. Aceasta tranșa conține 95.940 de doze de ser Pfizer/BioNTech Dozele de vaccin au ajuns marti, in Romania, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Procesul de vaccinare continua atat in centrele din București, cat și din țara,…

- Guvernul iși pastreaza obiectivul privind vaccinarea a 10,4 milioane de romani pana in septembrie. Premierul Florin Cițu a anunțat ca 1,2 milioane de romani vor primi ambele doze de vaccin pana pe 29 martie. Cițu susține ca in Romania campania de vaccinare „merge bine” și ca toate țarile depinde de…

- Procesul de vaccinare in Romania a inceput sa avanseze, iar in ultimele 24 de ore au fost imunizate peste 39.000 de persoane, Potrivit Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, joi au fost administrate 39.712 doze de vaccin, numarul total de la inceputul…

- Comisia Europeana a aprobat o investitie majora de peste 222 de milioane euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea si instalarea infrastructurilor de apa potabila si de apa uzata din Romania. Investitia va conecta mai multe persoane la reteaua de canalizare si va asigura o calitate mai buna si…

- ”Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport pentru POIM 2014-2020, a finalizat la data de 30 decembrie 2020 procesul de evaluare, contractare si de transmitere la Comisia Europeana a proiectului major 'Drum expres Craiova-Pitesti'. Obiectivul general…

- Copreședintele Alianțe pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion, a declarat luni seara ca se bucura ca Ludovic Orban și-a dat demisia și a precizat ca formațiunea pe care o conduce nu va face nicio coaliție la guvernare. “Nu facem nicio coalitie la guvernare, sunt oameni buni care merita sa conduca…