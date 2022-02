Stiri pe aceeasi tema

- Primul convoi cu tehnica de lupta al NATO a ajuns, vineri dimineața, la baza Mihail Kogalniceanu. Alte doua convoaie sunt pe drum, unul in drum spre Ramnicu Valcea, iar altul in drum spre Nadlac. Ministerul Apararii a anuntat, vineri dimineata, ca tehnica militara SUA este in drum spre Mihail Kogalniceanu,…

- Primul convoi cu tehnica de lupta al NATO a ajuns vineri dimineața la baza Mihail Kogalniceanu. Alte doua convoaie sunt pe drum, unul in drum spre Rimnicu Valcea iar altul in drum spre Nadlac.

- Ministerul Apararii Nationale a transmis ca primul convoi cu tehnica militara SUA a ajuns la Ramnicu Valcea."Situatia in continua miscare. Va vom tine la curent cu ultimele informatii pe masura ce tehnica militara se apropie de destinatia finala, Mihail Kogalniceanu. Ramaneti alaturi de noi ldquo; au…

- Seara trecuta, n.r. 9 februarie 2022 au intrat in Romania primele convoaie cu elemente de tehnica militara ale detasamentului SUA care va purta denumirea Task Force TF Cougar.Convoiul integral a innoptat in Vama Nadlac, iar in aceasta dimineata in jurul orei 06.00 au pornit spre Mihail Kogalniceanu,…

- Primele elemente de tehnica militara ale detașamentului SUA care va purta denumirea "Task Force Cougar" intra in aceasta seara in Romania, pe la punctul de trecere a frontierei Nadlac, judetul Arad, informeaza Ministerul Apararii Naționale.

- Convoaiele cu tehnica militara SUA intra in Romania miercuri seara Foto: MApN Primele vehicule militare ale detașamentului american ce va fi dislocat în România vor intra în țara în aceasta seara, în jurul orei 22:00, pe la punctul de trecere a frontierei Nadlac, în…

