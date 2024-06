Americanii se pregatesc sa infrunte temperaturi foarte ridicate, in contextul in care val de caldura se așteapta sa „loveasca” in vestul SUA. Și asta in condițiile in care abia a inceput luna iunie, prima luna de vara. Peste 34 de milioane de americani se pregatesc pentru temperaturi extreme, potrivit BBC. Totul, in conditiile in care […] The post Milioane de americani, in alerta din cauza unui dom de caldura. „Insolația poate fi mortala” – avertizeaza autoritațile first appeared on Ziarul National .