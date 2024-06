Atitudine josnică a fanilor români. „Tricolorii”, huiduiţi ca la uşa cortului la finalul amicalului cu Bulgaria Fotbalul este un fenomen aparte, unul special care este iubit pe tot mapamondul. Avem ocazia sa vedem asistentele de pe marile arene ale lumii si cateodata ne bucuram si noi, romanii, atunci cand un stadion din tara noastra se umple la un meci important. Suporterii sunt impartiti in doua. Exista suporteri care sustin o echipa indiferent de rezultatele pe care aceasta le inregistreaza si mai exista si suporterii de rezultat.Un exemplu concret ni s-a aratat in meciul ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

