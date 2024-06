Stiri pe aceeasi tema

- Am discutat cu Cosmin Raț despre ceea ce a facut în mandatul care se va încheia în toamna, ce își propune pentru viitorul mandat, dar a punctat și câteva chestiuni concrete - care ar trebui sa fie profilul viitorului viceprimar, al viitorului administrator public, precum…

- &"Haideți sa spunem deschis adevarul pentru ca altfel nu vom progresa, iar acest adevar este unul singur.Câmpina cred ca este (foarte posibil) singura localitate din România în care absolut toți consilierii locali au facut parte dintr-o majoritate (au avut împreuna peste 50%…

- Acest etrmen a fost prelungit cu doua zile, astfel încât cererile de înscriere se vor primi în format electronic pâna joi, 16 mai 2024.Celelalte prevederi ale calendarului de admitere aprobat la nivel de minister ramân nemodificate, cel puțin deocamdata, astfel ca,…

- Luni, 13 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au defașurat o activitate de informare la Biblioteca Județeana Antim Ivireanu din municipiul Ramnicu Valcea, pentru a se intalni cu tinerii dornici de a avea o cariera de polițist, in contextul perioadei de inscriere…

- O primarie de oraș nu mai poate gestiona cainii fara stapan. Din acest motiv, autoritațile locale din Bumbești-Jiu au luat decizia de a concesiona catre un operator privat serviciul privind gestionarea cainilor fara stapan de pe raza orașului. Vor trebui sa fie asigurate inclusiv servicii veterinare.…

- In cursul zilei de 22 martie 2024, efective din cadrul Servicului Rutier și ale Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu cadre didactice din cadrul Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar" din Campina au desfașurat activitați preventiv-educative pentru prevenirea victimizarii…

- In Moldova sint doar cițiva agenți economici care ar putea sa exporte carne și oua de pasare pe piața comunitara In Republica Moldova sint doar cițiva agenți economici care ar putea sa exporte carne și oua de pasare pe piața comunitara La un an de la obținerea dreptului de export a carnii procesate…