- La Bocșa a avut loc sambata, 25 mai, simpozionul intitulat „Simion Barnuțiu și știința Dreptului”, organizat de Asociațiile „Steaua Silvana” Zalau și „RL Simion Barnuțiu” Cluj-Napoca. Manifestarile s-au desfașurat la biserica din localitate, fiind precedate de o slujba de pomenire pentru Simion Barnuțiu…

- Motocicliști din mai multe județe vor ajunge astazi la Zalau, in jurul orei 10, in cadrul campaniei anuale „Respect in trafic”. Devenit deja tradiție, marsul se desfașoara in perioada 10 – 12 mai. Motocicliștii vor porni in jurul pranzului de la Zalau, din parcarea centrului comercial, și vor merge…

- Un numar de cinci persoane din Timiș au fost descoperite cu branșari ilegale la rețeaua de alimentare cu gaze naturale aparținand celor de a Delgaz Grid. La nivelul intregii rețele a companiei fenomenul este unul mult mai ridicat, fiind vorba despre 201 asemenea consumuri frauduloase. Astfel, Inspecția…

- Astazi, 16 aprilie, la ora 18.55, pe drumul județean 108 D, in localitatea Garceiu, o femeie de 38 de ani, din localitatea Jibou, a pierdut controlul volanului intr-o curba și s-a izbit de un autoturism condus de un barbat de 44 de ani, din municipiul Zalau. In urma accidentului rutier, femeia de 38…

- La Olimpiada de Istorie, clasele VIII-XII, desfașurata la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalau, au participat 62 de elevi (48 la nivel liceal și 14 la nivel gimnazial). La nivelul gimnazial, clasa a VIII-a, s-a calificat la etapa naționala (Brașov 27 aprilie-1 mai 2024) elevul Corb George, de…

- Un batran in varsta de 72 de ani a fost gasit decedat intr-un apartament din municipiul Zalau. Macabra descoperire a avut loc ieri, iar anchetatorii au deja un cerc de suspecți, o persoana fiind deja reținuta. Conform unor surse judiciare, cadavrul prezenta leziuni grave in zona capului. Anchetatorii…

- Un grav accident de circulație a avut loc cu puțin timp in urma pe strada Tudor Vladimirescu din Zalau, in apropiere de Tribunal, la trecerea de pietoni. Traficul a fost blocat minute bune. La fața locului au intervenit polițiști și o autospeciala de pompieri. Vom reveni. Sursa foto: facebook/radare…

- LUNI: alimentarea cu gaze naturale, oprita temporar intr-o localitate din Alba. Se vor efectua lucrari la rețea Luni: alimentarea cu gaze naturale, oprita temporar intr-o localitate din Alba. Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat pe data de 18 martie, in localitatea Craciunelu de…